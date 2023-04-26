Вы забудете, что такое жирные ручки у плиты – достаточно несколько ложек этого средства

Одной из самых непростых зон уборки является область переключателей у плиты.

Опытные хозяйки знают, что необходимо снять ручки для того, чтобы их отмыть. Однако есть способ не потратить много денег и усилий для того, чтобы снять рычаги. При этом такой раствор поможет избавиться от жирного налета.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Достаточно взять нашатырный спирт и воду. Их смешивают в равных пропорциях и наносят на поверхности ручек.