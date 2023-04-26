Соседи обзавидуются: простые методы вырастить самые пышные астры в саду

Эти способы помогут стать лучшим садоводом и похвастаться цветущими астрами на участке.

Астры – один из самых популярных видов культур для сада у россиян. Кажется, что за астрами легко ухаживать. Однако ряд несоблюденных правил погубит растение.

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Во-первых, нельзя выращивать астру там, где недавно рос лук. Лучше выбрать для астры «свежую» клумбу, которую еще не задействовали под посадку с прошлого сезона.

Во-вторых, важно помнить, что астра не любит прохладные и темные места. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Дача | Мой домик».