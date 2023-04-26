Один небольшой трюк: положите кусок газеты в холодильник — спасете продукты

Опытные хозяйки знают, что мокрая газета в холодильнике может спасти продукты, сохранить их свежесть и продлить срок хранения. Эксперты рассказали, для каких именно продуктов такой способ особенно актуален.

Из-за сухого воздуха овощи и фрукты портятся в холодильнике быстро, поэтому дополнительная влажность, созданная необычным способом, продлит их срок хранения. Мокрая газета может спасти зелень (кинзу, базилик, листовой салат). Благодаря такому хранению эти продукты не потеряют свою свежесть, пишет Mos-SMI.