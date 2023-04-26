Навсегда сбегут из вашей квартиры: два эффективных способа избавиться от тараканов

Эксперты рассказали о двух эффективных способах борьбы с тараканами. Для этого необязательно вызывать дезинфекторов или использовать тяжелые химические средства. Народные способы помогут вам избавиться раз и навсегда от всех паразитов.

Во-первых, можно использовать специальную ловушку. Ее можно сделать из обычной пластиковой бутылки. Нужно срезать горлышко и вылить на дно несколько ложек сладкого продукта. В качестве приманки можно использовать мед или варенье.

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При этом на внутренние стенки бутылки нужно нанести растительное масло. Благодаря этому паразиты не вылезут обратно.