Сделают блюдо ароматным: названы самые подходящие для пиццы виды сыра — настоящая классика

Настоящая пицца — это итальянская пицца. Ароматная, с качественным тестом, свежими ингредиентами и, что самое главное, аппетитным сыром. Многие домашние кулинары во время готовки трут любой сыр, который есть в холодильнике. Но этот подход неправильный. Ингредиент имеет огромное значение для «звучания» всей пиццы.

Именно сыр придает пицце тот самый «настоящий» аромат, создавая баланс текстуры, солености и вкуса.

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Самые подходящие для этого блюда виды сыра (и так считают самые маститые итальянские повара) — это пармезан, моцарелла, гауда, горгонзола и рокфор. Эти продукты можно смело смешивать между собой, особенно мягкие сорта с твердыми — это придаст текстуре пикантность и остроту, пишет портал SantePlus.