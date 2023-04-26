Есть несколько хитростей: россиянам рассказали, как не переплачивать за багаж в самолете

Эксперты рассказали, как не переплачивать за багаж в самолете. Можно вполне обойтись ручной кладью, зная несколько маленьких хитростей.

И летом, и зимой в самолетах поддерживают одну температуру. Поэтому надеть на себя можно самую тяжелую пару обуви. Если хочется взять с собой теплую куртку, то и ее можно надеть на себя.

Необычно, но это может сработать: выбирать вещи в путешествие только одной цветовой гаммы. Этот лайфхак сократит количество вещей, которые так захочется взять с собой. Всю одежду лучше скручивать, она займет меньше пространства, пишет сайт Novate.