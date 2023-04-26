Есть несколько хитростей: россиянам рассказали, как не переплачивать за багаж в самолете

Эксперты рассказали, как не переплачивать за багаж в самолете. Можно вполне обойтись ручной кладью, зная несколько маленьких хитростей.
И летом, и зимой в самолетах поддерживают одну температуру. Поэтому надеть на себя можно самую тяжелую пару обуви. Если хочется взять с собой теплую куртку, то и ее можно надеть на себя.
Необычно, но это может сработать: выбирать вещи в путешествие только одной цветовой гаммы. Этот лайфхак сократит количество вещей, которые так захочется взять с собой. Всю одежду лучше скручивать, она займет меньше пространства, пишет сайт Novate.
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Специалисты посоветовали пользоваться косметичками. Это обеспечит порядок в сумке. Во-вторых, это избавит от соблазна взять с собой больше предметов.
Многие авиакомпании разрешают пассажирам использовать для перевозки личных вещей место под сиденьем впереди. Туда можно разместить дополнительный рюкзак или сумку, куда разумно положить то, что потребуется во время полета, например, перекус, предметы гигиены.