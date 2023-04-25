Смотрите на цену и состав: как на глаз определить качество оливкового масла — есть несколько нюансов

Оливковое масло есть в каждом продуктовом магазине, а в супермаркетах выбор этого продукта иногда просто поражает. Продукт может отличаться по объему, таре, стране-производителю. Разобраться в этих нюансах порой бывает довольно трудно.
Далеко не всегда товар оказывается качественным. Пищевой технолог Александр Ишевский рассказал, как легко отличить подделку.
Довольно часто качество отображается в цене. Наиболее дорогой продукт предназначен для заправки салатов. Важно обращать внимание и на цвет товара, который должен быть всегда темным. Кроме того, масло должно стекать по стенке и оставлять на ней небольшую пленку.
Если же речь идет о продукте, предназначенном для жарки на огне, то стоит обратить внимание на состав.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Посмотрите на производителя и состав. Иногда в хорошие масла добавляют дешевые, например, смешивают кукурузное и оливковое — это пишут в составе», — посоветовал Ишевский, пишет сайт «Городовой».
По его словам, в качестве страны-производителя лучше выбирать Азербайджан и Армению. Есть такой момент: чем дешевле продукт, тем больше вероятность, что его разбавили, отметил эксперт.