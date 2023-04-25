Звезды сулят успех: трем знакам зодиака сказочно повезет до конца апреля

Фото: Global Look Press

После солнечного затмения астрологи сулят удачные дни некоторым знакам зодиака.

Апрель завершается, но он успел не только удивить катаклизмами, но и затмениями. Астрологи признались, что сложный период закончится для некоторых знаков зодиака. Они рассказали, что с 25 по 30 апреля будет просто сказочная атмосфера. Трем знакам зодиака  будет везти буквально на каждом шагу, пишет StyleCaster.

Астрологи подчеркнули, что у Тельцов появятся перспективные возможности.  Им советуют восстановить связь со старыми друзьями.

«Вы почувствуете укрепляющую энергию, которая будет поддерживать вас в новых проектах и начинаниях», — пишет источник.

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А у Раков на этой неделе возможны путешествия и переезды. Однако эти знаки зодиака готовы к таким переменам, поэтому не стоит бояться или сомневаться в своем росте. 

Скорпион

«Период будет благоприятен для переосмысления проблем и трудностей, возникших в личной жизни. Доверяйте желаниям вашего сердца», — советуют астрологи.

Также у Скорпионов в карьере появятся возможности для продвижения. 

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