Звезды сулят успех: трем знакам зодиака сказочно повезет до конца апреля

Апрель завершается, но он успел не только удивить катаклизмами, но и затмениями. Астрологи признались, что сложный период закончится для некоторых знаков зодиака. Они рассказали, что с 25 по 30 апреля будет просто сказочная атмосфера. Трем знакам зодиака будет везти буквально на каждом шагу, пишет StyleCaster.
Астрологи подчеркнули, что у Тельцов появятся перспективные возможности. Им советуют восстановить связь со старыми друзьями.
«Вы почувствуете укрепляющую энергию, которая будет поддерживать вас в новых проектах и начинаниях», — пишет источник.
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А у Раков на этой неделе возможны путешествия и переезды. Однако эти знаки зодиака готовы к таким переменам, поэтому не стоит бояться или сомневаться в своем росте.
Скорпион
«Период будет благоприятен для переосмысления проблем и трудностей, возникших в личной жизни. Доверяйте желаниям вашего сердца», — советуют астрологи.
Также у Скорпионов в карьере появятся возможности для продвижения.