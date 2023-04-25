Звезды сулят успех: трем знакам зодиака сказочно повезет до конца апреля

Астрологи подчеркнули, что у Тельцов появятся перспективные возможности. Им советуют восстановить связь со старыми друзьями.

«Вы почувствуете укрепляющую энергию, которая будет поддерживать вас в новых проектах и начинаниях», — пишет источник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А у Раков на этой неделе возможны путешествия и переезды. Однако эти знаки зодиака готовы к таким переменам, поэтому не стоит бояться или сомневаться в своем росте.

Скорпион

«Период будет благоприятен для переосмысления проблем и трудностей, возникших в личной жизни. Доверяйте желаниям вашего сердца», — советуют астрологи.

Также у Скорпионов в карьере появятся возможности для продвижения.