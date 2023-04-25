Никакой «химии»: названы самые эффективные средства против тли — вредителя как ветром сдует

Тля — это головная боль для многих дачников. Опасный вредитель поражает растения, но избавиться от паразита раз и навсегда может не только «химия». Дело в том, что покупные средства очень не любят некоторые огородные культуры.
В таком случае можно попробовать воспользоваться народным методом борьбы с тлей. Опытные дачники посоветовали обратить внимание на табачный настой.
Разведите табачную пыль с водой в соотношении 1:2. Взболтните и оставьте на сутки. Затем нужно процедить и смешать получившуюся смесь с водой 1:1, после чего опрыскать растения из пульверизатора, стараясь не попадать на землю, чтобы не повредить корни.
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Тлю навсегда может прогнать и раствор из красного острого перца. Около 50 граммов перца натрите на терке, добавьте 200 граммов воды и вскипятите, проварив на малом огне полчаса, пишет сайт «Точка».
Смесь нужно настаивать в прохладном месте сутки, потом следует процедить. Десять миллилитров раствора добавьте на ведро воды и проведите обработку.
Спирт также является отличным борцом с тлей. Дачники посоветовали протирать листья растений медицинским спиртом, эффект от процедуры будет мгновенный.