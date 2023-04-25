Быстро даст плоды: дачникам рассказали, как вырастить самый вкусный зеленый лук — понадобятся опилки

Вырастить зеленый лук — это задача несложная. Многие любят эту культуру за довольно неприхотливый уход, специфический вкус и за сочетание со многими другими продуктами в блюдах.
Чтобы вырастить зеленый лук за короткий срок, вам понадобятся обычные опилки, рассказали опытные дачники. Нужно сделать специальный парник, в котором овощ даст первые плоды уже через неделю.
Для начала необходимо запарить в емкости стакан опилок. Как только он остынет, нужно слить лишнюю воду, сами отходы засыпать в пакет. Слой должен быть не менее трех сантиметров, подчеркивает портал «Точка».
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Далее опилки нужно прижать рукой и воткнуть в них луковицы, предварительно срезав с них шейку. Сам пакет необходимо надуть, завязать и оставить в светлом месте. Температура в помещении не должна быть ниже семи градусов. Открывать парник нужно в тот момент, когда появятся первые зеленые перья. Богатый урожай лука обрадует вас!