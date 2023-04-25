Быстро даст плоды: дачникам рассказали, как вырастить самый вкусный зеленый лук — понадобятся опилки

Вырастить зеленый лук — это задача несложная. Многие любят эту культуру за довольно неприхотливый уход, специфический вкус и за сочетание со многими другими продуктами в блюдах.

Чтобы вырастить зеленый лук за короткий срок, вам понадобятся обычные опилки, рассказали опытные дачники. Нужно сделать специальный парник, в котором овощ даст первые плоды уже через неделю.

Для начала необходимо запарить в емкости стакан опилок. Как только он остынет, нужно слить лишнюю воду, сами отходы засыпать в пакет. Слой должен быть не менее трех сантиметров, подчеркивает портал «Точка».