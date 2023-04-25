Черный Кролик одарит деньгами: раскрыты пять главных требований от покровителя 2023 года

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По словам экспертов в астрологи, именно эти пять основных требований предъявлены хозяином 2023-го:

1. В доме нужно соблюдать и поддерживать порядок. Поясняется, что жилье является место, где человек черпает силу и положительные эмоции, а так именно там отдыхают.

2. Красота.Также свой дом нужно украшать. Это могут быть цветы или другие вещи, которые добавят частичку уюта.

3. Еда. Может кто-то удивится, но Кролик будет благоволить тем людям, которые придерживаются здорового питания. В рационе должна быть обязательно полезная пища.

4. Планирование. Также нельзя надеется на удачу, поэтому свои планы необходимо продумывать заранее. Это поможет избежать проблем и достичь намеченных целей.

5. Мечты. Отмечается, что удача обычно улыбается мечтателям, которые прикладывают силы, чтобы идти к осуществлению мечты.

Об этом пишут THE FTIMES со ссылкой на dailyhoro.ru.