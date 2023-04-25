Испортят самый элегантный образ: названы цвета, которые нельзя сочетать в одежде

Даже самые большие модницы могут ошибаться при выборе нового образа. Ассортимент одежды велик, на любой вкус и цвет найдется любая вещь. При этом стилисты отмечают, что не любую одежду можно миксовать. А близкие оттенки и вовсе могут испортить элегантный и привлекательный образ!
Одним из самых распространенных неудачных сочетаний является коричневый цвет с черным. Эти оттенки неплохо смотрятся отдельно, но в образе создают слишком темное и тяжелое сочетание, подсказали модницам стилисты. Если эти цвета настолько сильно нравятся, то черный можно разбавить светло-коричневым. Такое сочетание не настолько критично и образ не портит, пишет пишет WomanHit.
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Попытку совместить белый цвет с бежевым модные эксперты также называют провальной. Эти нежные цвета опасны вместе из-за того, что белый имеет холодный подтон, а бежевый — теплый. На фоне такого союза кожа может стать нездорового желтоватого оттенка.
Стилисты также не советуют сочетать черный цвет с синим. По отдельности два цвета смотрятся замечательно, это безусловная классика. Сам по себе черный — холодный, а вот темно-синий часто имеет теплый подтон. Человеческий глаз очень быстро различает эти несоответствия. Модные эксперты рекомендуют разбавлять эти два цвета еще одним, чтобы расфокусировать внимание окружающих.