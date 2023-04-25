Испортят самый элегантный образ: названы цвета, которые нельзя сочетать в одежде

Даже самые большие модницы могут ошибаться при выборе нового образа. Ассортимент одежды велик, на любой вкус и цвет найдется любая вещь. При этом стилисты отмечают, что не любую одежду можно миксовать. А близкие оттенки и вовсе могут испортить элегантный и привлекательный образ!

Одним из самых распространенных неудачных сочетаний является коричневый цвет с черным. Эти оттенки неплохо смотрятся отдельно, но в образе создают слишком темное и тяжелое сочетание, подсказали модницам стилисты. Если эти цвета настолько сильно нравятся, то черный можно разбавить светло-коричневым. Такое сочетание не настолько критично и образ не портит, пишет пишет WomanHit.

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