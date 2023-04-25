На самом пике моды: стилисты рассказали, с чем носить корсеты этой весной — список большой

Корсеты стали одним из самых неожиданных и стильных модных трендов этого года. Утягивающие топы на шнуровке покорили все мировые подиумы: от Alexander McQueen до Vivienne Westwood

Модницы по достоинству оценили этот необычный элемент одежды. Стилисты рассказали девушкам, с чем лучше всего сочетать корсеты этой весной.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».