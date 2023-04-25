На самом пике моды: стилисты рассказали, с чем носить корсеты этой весной — список большой

Корсеты стали одним из самых неожиданных и стильных модных трендов этого года. Утягивающие топы на шнуровке покорили все мировые подиумы: от Alexander McQueen до Vivienne Westwood
Модницы по достоинству оценили этот необычный элемент одежды. Стилисты рассказали девушкам, с чем лучше всего сочетать корсеты этой весной.
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Модные эксперты посоветовали не упускать момент и купить себе пару корсетов. Носить их лучше всего с брюками или джинсами в полную длину. Хорошо корсет будет смотреться и со свободными юбками чуть ниже колена, пишет PeopleTalk.
Как отметили стилисты, корсет выигрышно подчеркивает талию и в целом отлично сочетается практически со всеми предметами гардероба. Особенно стильно будут смотреться на стройной фигуре обтягивающие топы с кожаными и джинсовыми вставками, на тонких бретелях и с пышными рукавами-зефирками.