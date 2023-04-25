Что нужно добавить в фарш вместо яйца, чтобы котлеты не развалились при жарке

У каждой хорошей хозяйки есть свой особый рецепт котлет, который она оттачивала годами. Если вы все еще совершенствуете свой вариант, то вам очень пригодится эта маленькая хитрость, которой пользуются многие опытные повара.

Секрет простой. Если вы хотите получить нежные и пышные котлеты, то ни в коем случае не кладите в фарш куриное яйцо. Оно очень сильно склеивает все ингредиенты, поэтому на выходе вас будет ждать довольно жесткое угощение. Попробуйте заменить яйцо крахмалом. Вы сразу заметите разницу: он тоже не позволит котлетам развалиться при жарке, но текстура блюда будет более нежной и воздушной.

На 500 гр. фарша нужно брать не более 3-4 столовых ложек секретного ингредиента. А к лепке котлет можно приступать не ранее, чем через 30 минут после смешивания всех составляющих.

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Источник: ogorod.video