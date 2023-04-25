По словам специалистов, геомагнитный шторм продлится до конца апреля. А причиной этого стала мощная вспышка на Солнце класса М1.77.

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25 апреля в период с полуночи и до шести часов утра по московскому времени сила геоударов будет равна 3-м баллам. С шести утра до полуночи нового дня сила геоударов понизится до 2-х баллов.

Специалисты предупредили, что самыми опасными днями станут — 27 и 30 апреля, так как сила удара составит 5 баллов, об этом пишет «Курьер.Среда».