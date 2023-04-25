В ближайшее время терпение кончится: названы три знака зодиака, которые окажутся на грани развода

В последнее время в мире происходит много событий. В космосе также движутся планеты и конец апреля выдался особенно тяжелым из-за череды затмений и ретроградного Меркурия. На этот раз астрологи назвали три знака зодиака, представители которых буквально окажутся на грани развода в ближайшее время.
По словам экспертов, во всем виновата ось, которая сместится с Созвездий Скорпиона и Тельца в сторону Весов и Овна.
Поэтому представители этих знаков, а также Стрельцы и Львы, могут почувствовать желание кардинально все поменять, в том числе и в семейной жизни. Астрологи отметили, что увеличится число разводов в парах с этими знаками.
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Специалисты даже озвучили точные даты, когда такие желания будут на пике. Это 14 октября 2023 года, 25 марта 2024 года, а затем 2 октября 2024 года.
Однако они дали советы, как избежать плачевных последствий. Для этого необходимо направить энергию на перемены в других сферах жизни. Но если кто-то решатся уйти из семьи, то последствия такого решения, принятого именно в этот период, будут необратимы, об этом пишет портал pensnews.ru.