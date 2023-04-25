В ближайшее время терпение кончится: названы три знака зодиака, которые окажутся на грани развода

По словам экспертов, во всем виновата ось, которая сместится с Созвездий Скорпиона и Тельца в сторону Весов и Овна.

Поэтому представители этих знаков, а также Стрельцы и Львы, могут почувствовать желание кардинально все поменять, в том числе и в семейной жизни. Астрологи отметили, что увеличится число разводов в парах с этими знаками.

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Специалисты даже озвучили точные даты, когда такие желания будут на пике. Это 14 октября 2023 года, 25 марта 2024 года, а затем 2 октября 2024 года.

Однако они дали советы, как избежать плачевных последствий. Для этого необходимо направить энергию на перемены в других сферах жизни. Но если кто-то решатся уйти из семьи, то последствия такого решения, принятого именно в этот период, будут необратимы, об этом пишет портал pensnews.ru.