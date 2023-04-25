Зачем хитрые садоводы прячут в кустах чашку с сахаром

Чтобы постичь самостоятельно все премудрости огородного и садового дела, нужно потратить годы. А можно сэкономить время и подсмотреть секреты у более опытного соседа.

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Например, если вы хотите, чтобы ветки деревьев ломились от плодов, а кусты были усыпаны ягодами. Вам стоит в период цветения развесить по участку чашки с мокрым сахаром. Именно так поступают самые хитрые дачники. Запах сладкого привлечет пчел и бабочек, которые участвуют в опылении. Угощение заставит их уделить вашему саду особое внимание, что существенно повысит урожайность всех посадок.

Очень важно, чтобы сахар был размещен как можно выше от земли. Иначе вы рискуете приманить им муравьев.

Источник: belnovosti.by