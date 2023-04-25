Как отпугнуть соседских тараканов от своего жилья — аптечный способ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Насекомое быстро размножается, когда ему станет тесно на соседской кухне, оно начнет пробираться в вашу квартиру. Поэтому в этом вопросе особенно важно играть на опережение. Да, вы не можете знать, что у вас за стеной. Но вы вполне способны контролировать свою территорию.

Чтобы избежать подселения новых жильцов. Вам потребуется вода и бутылек нашатырного спирта. Растворите чайную ложку аптечного средства в литре воды и протрите получившимся средством плинтус, выход вентиляции, подоконники и пол. Резкий запах нашатырного спирта отпугнет нежеланных гостей и прогонит тех, кто уже успел просочиться в вашу квартиру. Такую обработку следует проводить 2 раза в неделю, пока угроза полностью не исчезнет.

Источник: rbc.ru