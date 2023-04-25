Сколько молока нужно добавлять в омлет, чтобы он получился идеальным

Приготовить вкусный омлет сложнее, чем кажется. Иногда он получается слишком водянистым, а иногда тонким, как блин. Многие кулинары мучаются догадками о том, что они делают не так. А ответ прост: они не соблюдают пропорции.

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Чтобы омлет получился пышным и нежным, нужно брать столовую ложку молока на одно яйцо. Если вы хотите заменить молоко сливками, то их количество должно быть таким же.

Этот простой секрет сделает ваши завтраки потрясающе вкусными и красивыми.

Источник: ogorod.video