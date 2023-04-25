Даже заявление не нужно: кому с 1 мая повысят пенсию, объяснил эксперт

В России живет более 40 миллионов пенсионеров. Многим положены выплаты, а также разные льготы. Обычно около раза год происходит индексация пенсии. А с 1 мая будут повышены выплаты для определенных категорий граждан. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец раскрыла подробности.
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По словам эксперта, пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, будут каждый месяц доплачивать 7,5 тысячи рублей. При этом даже заявление подавать не нужно. Индексацию вернут уволившимся в январе этого года.
Также перерасчета стоит ожидать и тем, кто в апреле подавал документы для учета нового стажа, пишет «Прайм».