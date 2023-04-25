Даже заявление не нужно: кому с 1 мая повысят пенсию, объяснил эксперт

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По словам эксперта, пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, будут каждый месяц доплачивать 7,5 тысячи рублей. При этом даже заявление подавать не нужно. Индексацию вернут уволившимся в январе этого года.

Также перерасчета стоит ожидать и тем, кто в апреле подавал документы для учета нового стажа, пишет «Прайм».