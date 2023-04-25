Огурцы попрут бешеными темпами — просто полейте грядку этим чудо-средством

Если вы любите похрустеть зеленым огурчиком, но капризная культура не спешит вас радовать хорошим урожаем, попробуйте в этом году угостить ее молочным раствором — результаты вас очень порадуют.

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Опытные огородники уже давно знают о пользе молока для огуречной грядки. Продукт не только обогащает почву полезными веществами, такими как кальций, калий, магний, марганец, железо и азот. Но и отлично отпугивает вредителей, так как они не в состоянии переварить лактозу.

Для подкормки почвы вам требуется развести литр молока в пяти литрах воды. Полученный раствор нужно вылить в небольшое углубление рядом с грядкой. Если же вы хотите с помощью молока избавиться от вредителей, то добавьте в средство 30 капель йода и распылите состав на листья растения.

Источник: ogorod.video