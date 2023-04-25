Добавьте это в лунку к каждому кусту перца — соберете огромный урожай

Перец относится к довольно прихотливым культурам. Он очень чувствителен к почве с повышенной кислотностью, а также требует для развития много разных витаминов и минералов.

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Чтобы снизить уровень кислотности земли, нужно еще осенью внести в почву раствор извести или древесную золу. А чтобы напитать саженцы перца полезными веществами, нужно при высадке добавить подкормку прямо в лунку к растению. В качестве удобрения опытные огородники рекомендуют использовать луковую шелуху, банановую кожуру и яичную скорлупу.

Луковую шелуху нужно на 2 часа залить кипятком, затем слить жидкость и уложить средство на самое дно лунки.

Банановую кожуру тоже подготавливают заранее. Сначала ее нужно хорошо высушить и только после этого можно использовать в качестве удобрения. На один куст потребуется взять горсть банановой подкормки. Удобрение нужно уложить на дно ямки и немного присыпать землей.

Яичную скорлупу тоже нужно подсушить и хорошенько измельчить. Как и в случае с бананом, вам потребуется горсть скорлупы на одно растение. Это удобрение тоже кладут в самый низ и прикрывают тонким слоем почвы.

Важно помнить, что любое из этих средств нужно полить теплой водой. Так полезные вещества быстрее доберутся до корней перца.

Источник: stroy-podskazka.ru