Доллар по 200! Экономист назвал сроки падения рубля — валютчики схватились за головы

Экономические аналитики считают, что мировой кризис еще больше ослабит рубль, и в ближайшие годы якобы наша валюта будет только проседать.

«Курс доллара к рублю может превысить 100 рублей уже к 2024 году, но на этом не остановится и уже в 2025 году может перевалить за 200 рублей», — уверен главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Эксперт напомнил, что российские власти заложили на 2023 год курс по 76,5 рубля за доллар. Однако картина явно другая, сейчас цифры пересматривают.

Главная причина — низкие цены на нефть.

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