Названы самые дешевые направления для россиян на майские праздники - на 10 дней

На втором месте - Турция - 145 тысяч рублей на два человека, в отеле 5*, «все включено» и бассейн с подогревом.

Далее идет Египет - 220 тысяч рублей в отеле 5*, «все включено», если вы едете вдвоем.

Ну, а если вы совсем решили сэкономить, то лучшее решение - дача.

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