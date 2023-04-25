Названы самые дешевые направления для россиян на майские праздники - на 10 дней

Россияне массово скупают путевки на майские праздники. Люди устали работать и в праздники планируют активно отдохнут.
Самое дешевое из популярных направлений - Сочи. Путевка на 10 дней в отель 4*, включая завтраки, обойдется двум туристам в среднем 100–110 тысяч рублей.
На втором месте - Турция - 145 тысяч рублей на два человека, в отеле 5*, «все включено» и бассейн с подогревом.
Далее идет Египет - 220 тысяч рублей в отеле 5*, «все включено», если вы едете вдвоем.
Ну, а если вы совсем решили сэкономить, то лучшее решение - дача.
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