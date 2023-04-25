Придется раскошелиться: цены на авиабилеты резко подорожали на 10%

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Добавим, что ранее Минтранс РФ предупреждал о возможном повышении цен на перелеты по России в этом году. Причиной назывались прекращения действия «антисанкционных» субсидий. К примеру, в прошлом году объем этой поддержки составил 100 млрд рублей, пишет ФАН.

Напомним, что в этом году авиакомпания «Победа» возобновит перелеты в Аланью. Самолеты в этом направлении начнут летать с 1 июня 2023 года.