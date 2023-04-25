Придется раскошелиться: цены на авиабилеты резко подорожали на 10%

С наступлением весны стали дорожать цены на авиабилеты. Как обычно, улететь в период отпусков будет дороже. Уже сейчас стоимость билетов на рейсы по России с вылетами с конца весны до конца осени выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 5–10%. Средний чек составляет 7400–7500 рублей в одну сторону.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что ранее Минтранс РФ предупреждал о возможном повышении цен на перелеты по России в этом году. Причиной назывались прекращения действия «антисанкционных» субсидий. К примеру, в прошлом году объем этой поддержки составил 100 млрд рублей, пишет ФАН.
Напомним, что в этом году авиакомпания «Победа» возобновит перелеты в Аланью. Самолеты в этом направлении начнут летать с 1 июня 2023 года.