Стало известно о том, нужно ли мыть зелень из магазина

Вы, наверное, замечали, что на упаковках с салатным миксом есть информация о том, что зелень уже помыта и полностью готова к употреблению. Поэтому многие кулинары, не задумываясь, высыпают зелень в миску, поливают ее соусом и подают к столу.

И делают это зря. Эксперты советуют все-таки подвергать зелень повторной очистке. Во-первых, производитель из-за больших объемов просто не может физически помыть хорошо каждый листочек. Во-вторых, зелень упаковывается в пластик, а это отличная среда для размножения различных бактерий.