Как прогнать мышей и крыс с дачного участка — красивый способ

С приходом весны у дачников появляется куча разных забот. Нужно спланировать участок, позаботиться об удобрениях и продумать стратегию по борьбе с разными вредителями. Ведь огород и сад постоянно кто-то хочет уничтожить.

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Например, мыши и крысы. Эти грызуны исправно портят корнеплоды, грызут луковицы цветов, а также наносят своими острыми зубами непоправимые травмы кустам и деревьям.

Травить вредителей химией опасно, ведь ее могут съесть домашние питомцы. Поэтому лучше просто прогнать хвостатых со своей территории. С этой задачей вам поможет справиться аптечная ромашка, пижма, мята и кориандр. Если посадить их на своем участке, то грызуны сбегут к соседям, так как они очень не любят запах этих растений. Таким образом, вы справитесь сразу с двумя задачами: украсите сад полезными посадками и защитите территорию от непрошеных гостей.

Источник: dachnye-sovety.ru