Что добавить в сырники, чтобы они не развалились и не подгорели — получатся с первой попытки

Сырники получаются далеко не у каждого кулинара. Можно испортить ни один килограмм продуктов, но так и не добиться желаемого результата. Проблема в том, что блюдо разваливается в процессе жарки или так пристает к сковороде, что невозможно отодрать.

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Однако у опытных поваров таких бед не случается. А все потому, что они пользуются этими хитростями.

Выбирайте правильный творог. Для сырников нужно покупать свежий жирный продукт с нейтральным вкусом. Кислинки быть не должно и лишней влаги тоже. Его обязательно нужно пропустить через сито, чтобы масса стала более рассыпчатой.

Используйте соль. Она нужна для того, чтобы сырники не потеряли объем. Как это часто случается после того, как они остынут. А вот количество сахара лучше свести к минимуму, так как из-за него блюдо подгорает.

Делите яйца пополам. Сначала положите в тесто желтки. А белки добавьте в самом конце: перед этим их нужно взбить с помощью вилки или миксера.

Эти рекомендации уберегут вас от испорченного блюда. Если их соблюдать, то любой рецепт будет удачным.

Источник: ogorod.video