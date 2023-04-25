Взлетел почти до ста: евро побил рекорд марта 2022 года — что творится на бирже

Пачка купюр по 100 евро

Пачка купюр по 100 евро. Фото: Global Look Press

Европейская валюта резко выросла на открытии торгов на Московской валютной бирже.

Утром во вторник, 25 апреля, курс евро резко поднялся в первые минуты торгов на Московской валютной бирже. Он приблизился к отметке в 100 рублей, взлетев выше 95 рублей. 

Такие рекорды европейская валюта не ставила с марта 2022 года. Потом, правда, на торгах евро опустился к своим более привычным для апреля 2023 года показателям — до до отметки 89,83 рубля.

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Стоит отметить, что при таком падении к евро рубль на торгах почти не изменился относительно вчерашних показателей к доллару и юаню. Доллар торговался на уровне 81,34 рубля, юань — 11,78 рубля.

По материалам РИА Новости

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