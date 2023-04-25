Не внуками: россияне старше 45 ответили, чем будут заниматься на пенсии

В середине апреля среди 2000 россиян старше 45 лет (по тысяче женщин и мужчин) провели опрос — чем они будут заниматься после выхода на пенсию.

Вариант продолжать работать поддержали всего 13% (16% среди мужчин и 8% среди женщин). Любопытно, что в аналогичном опросе 2021 года доля желающих трудиться была больше — 19%. Заниматься внуками респонденты тоже не особо стремятся. За этот вариант проголосовали 5% опрошенных.

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