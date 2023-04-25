Не внуками: россияне старше 45 ответили, чем будут заниматься на пенсии

В середине апреля среди 2000 россиян старше 45 лет (по тысяче женщин и мужчин) провели опрос — чем они будут заниматься после выхода на пенсию.
Вариант продолжать работать поддержали всего 13% (16% среди мужчин и 8% среди женщин). Любопытно, что в аналогичном опросе 2021 года доля желающих трудиться была больше — 19%. Заниматься внуками респонденты тоже не особо стремятся. За этот вариант проголосовали 5% опрошенных.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Итак, вот результаты опроса:
- 26% на пенсии хотят путешествовать;
- 15% — заниматься дачей/огородом;
- 13% — продолжать работать, так как не видят жизни без работы;
- 13% — заниматься любимым хобби;
- 12% — отдыхать и жить в свое удовольствие;
- 5% — воспитывать внуков;
- 5% — заниматься спортом, активным отдыхом;
- 3% — читать;
- 1% — посещать экскурсии, театры, музеи;
- 1% — заниматься здоровьем;
- 10% — другое (заниматься саморазвитием, благотворительностью, ремонтом, предпринимательством, писать книгу и прочее);
- 13% — затруднились ответить.
Опрос проводился порталом SuperJob в 440 городах России.