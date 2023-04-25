Зачем оставлять зубчик чеснока на ночь в унитазе: избавит от многих проблем – знают не все

Поддерживать чистоту в туалетной комнате можно без помощи химии и без особых материальных затрат.

С бактериями прекрасно справится чеснок, который является прекрасным асептическим средством. Чеснок нейтрализует грибок и среду, в которой он появляется.

Как же действовать? Просто положите очищенный зубчик чеснока в унитаз и оставьте на ночь. Это важно, поскольку чеснок нельзя смывать какое-то время. И нужно быть уверенным в том, что никто не будет пользоваться унитазом на протяжении нескольких часов. Ночь - оптимальный период для этого.

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