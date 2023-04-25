Зачем оставлять зубчик чеснока на ночь в унитазе: избавит от многих проблем – знают не все

Комната гигиены

Комната гигиены. Фото: Global Look Press

Совет для тех, кто хочет без химии поддерживать чистоту в туалетной комнате.

Поддерживать чистоту в туалетной комнате можно без помощи химии и без особых материальных затрат.

С бактериями прекрасно справится чеснок, который является прекрасным асептическим средством. Чеснок нейтрализует грибок и среду, в которой он появляется.

Как же действовать? Просто положите очищенный зубчик чеснока в унитаз и оставьте на ночь. Это важно, поскольку чеснок нельзя смывать какое-то время. И нужно быть уверенным в том, что никто не будет пользоваться унитазом на протяжении нескольких часов. Ночь - оптимальный период для этого.

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Повторять эту манипуляцию стоит пару раз в неделю. И тогда ваш туалет будет идеально чистым местом, а не рассадником вредных бактерий.

Чеснок можно использовать и для борьбы с желтыми пятнами на унитазе. Сделайте отвар, вскипятив 2-3 литра воды с тремя зубчиками чеснока, дайте ему остыть, а после вылейте в унитаз. От пятен не останется и следа.

По материалам belnovosti.by.

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