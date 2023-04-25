Зачем оставлять зубчик чеснока на ночь в унитазе: избавит от многих проблем – знают не все

Поддерживать чистоту в туалетной комнате можно без помощи химии и без особых материальных затрат.
С бактериями прекрасно справится чеснок, который является прекрасным асептическим средством. Чеснок нейтрализует грибок и среду, в которой он появляется.
Как же действовать? Просто положите очищенный зубчик чеснока в унитаз и оставьте на ночь. Это важно, поскольку чеснок нельзя смывать какое-то время. И нужно быть уверенным в том, что никто не будет пользоваться унитазом на протяжении нескольких часов. Ночь - оптимальный период для этого.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Повторять эту манипуляцию стоит пару раз в неделю. И тогда ваш туалет будет идеально чистым местом, а не рассадником вредных бактерий.
Чеснок можно использовать и для борьбы с желтыми пятнами на унитазе. Сделайте отвар, вскипятив 2-3 литра воды с тремя зубчиками чеснока, дайте ему остыть, а после вылейте в унитаз. От пятен не останется и следа.
По материалам belnovosti.by.