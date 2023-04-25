Пенсия вырастет на семь с половиной тысяч: заявлений подавать не надо — деньги придут на карту сами с 1 мая

Пожилая женщина, пенсионерка

Пожилая женщина, пенсионерка. Фото: Global Look Press

Кто из российских пенсионеров с первого мая начнет получать повышенное пособие.

С первого мая некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.

Причем заявлять о себе никуда не нужно. Деньги сами придут на карты пожилым людям, которым положены повышенные выплаты.

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кроме этого, вернут индексации тем пенсионерам, которые уволились с работы в январе 2023 года. А еще в мае пересчитают пенсию тем, кто представил дополнительные документы для учета нового стажа. В этих случаях дополнительное заявление тоже писать не нужно.

По материалам 1prime.ru

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