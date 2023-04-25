Пенсия вырастет на семь с половиной тысяч: заявлений подавать не надо — деньги придут на карту сами с 1 мая

Кроме этого, вернут индексации тем пенсионерам, которые уволились с работы в январе 2023 года. А еще в мае пересчитают пенсию тем, кто представил дополнительные документы для учета нового стажа. В этих случаях дополнительное заявление тоже писать не нужно.

По материалам 1prime.ru