От нагара на посуде не останется и следа: просто протрите кастрюли и сковородки этим волшебным овощем — есть на каждой кухне

Кухонная посуда быстро теряет товарный вид из-за нагара. Вернуть кастрюлям и сковородкам красоту и заставить их сиять не так уж и сложно.
Сделать это можно и без специальных средств и химии. На помощь придет всем известный овощ, который точно есть на каждой кухне. Речь о картофеле. Именно ему под силу сделать так, чтобы вся посуда засияла чистотой и стала как новая.
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Клубень нужно разрезать пополам и протереть им загрязненные участки на вашей посуде. Затем кастрюли и сковородки можно будет отполировать с помощью бумажного полотенца.
Вместо картофеля вполне можно взять и картофельный крахмал. Он тоже отлично справляется с нагаром.
По материалам belnovosti.by