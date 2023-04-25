От нагара на посуде не останется и следа: просто протрите кастрюли и сковородки этим волшебным овощем — есть на каждой кухне

Новая кастрюля

Новая кастрюля. Фото: Global Look Press

Простая манипуляция, которая вернет кухонной утвари первозданный вид.

Кухонная посуда быстро теряет товарный вид из-за нагара. Вернуть кастрюлям и сковородкам красоту и заставить их сиять не так уж и сложно.

Сделать это можно и без специальных средств и химии. На помощь придет всем известный овощ, который точно есть на каждой кухне. Речь о картофеле. Именно ему под силу сделать так, чтобы вся посуда засияла чистотой и стала как новая.

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Клубень нужно разрезать пополам и протереть им загрязненные участки на вашей посуде. Затем кастрюли и сковородки можно будет отполировать с помощью бумажного полотенца.

Вместо картофеля вполне можно взять и картофельный крахмал. Он тоже отлично справляется с нагаром.

По материалам belnovosti.by

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