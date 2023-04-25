Вы среди них? Более трети россиян довольны своим материальным положением

В апреле финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян, довольны ли они своим материальным положением. 1500 респондентам предложили поставить своему благосостоянию оценку, как в школе — от единицы до пятерки.
И вот какие результаты получились:
- 43,5% — оценивают свое материальное положение как удовлетворительное (3 балла);
- 30,7% — хорошее (4 балла);
- 9,5% — отличное (5 баллов);
- 8,8% — плохое (2 балла);
- 7,5% — очень плохое (1 балл).
При этом 71,3% респондентов признались, что так или иначе экономят на продуктах питания. О нехватке средств даже на базовые продукты сообщили 7,7% опрошенных.
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Факторы, улучшающие благосостояние россиян, согласно опросу:
- 77,9% — хорошая зарплата;
- 50,2% — дополнительные подработки;
- 33,9% — грамотное планирование бюджета;
- 25,1% — экономный образ жизни;
- 14% — социальные выплаты и пособия;
- 11,1% — поддержка родственников.
Факторы, ухудшающие материальное положение россиян:
- 50,2% — низкая зарплата;
- 44,6% — высокие цены и инфляция;
- 43,9% — выплаты по кредитам;
- 40,6% — отсутствие работы;
- 24,8% — задержки зарплаты;
- 22,8% — жизнь не по средствам;
- 14,2% — вредные привычки;
- 13,2% — проблемы со здоровьем.
По материалам ТАСС