Вы среди них? Более трети россиян довольны своим материальным положением

Продукты

А вам приходится экономить на продуктах? Фото: Global Look Press

При этом более 70% вынуждены экономить на продуктах в некоторых позициях.

В апреле финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян, довольны ли они своим материальным положением. 1500 респондентам предложили поставить своему благосостоянию оценку, как в школе — от единицы до пятерки.

И вот какие результаты получились:

  • 43,5% — оценивают свое материальное положение как удовлетворительное (3 балла);
  • 30,7% — хорошее (4 балла);
  • 9,5% — отличное (5 баллов);
  • 8,8% — плохое (2 балла);
  • 7,5% — очень плохое (1 балл).

При этом 71,3% респондентов признались, что так или иначе экономят на продуктах питания. О нехватке средств даже на базовые продукты сообщили 7,7% опрошенных.

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    Факторы, улучшающие благосостояние россиян, согласно опросу:

    • 77,9% — хорошая зарплата;
    • 50,2% — дополнительные подработки;
    • 33,9% — грамотное планирование бюджета;
    • 25,1% — экономный образ жизни;
    • 14% — социальные выплаты и пособия;
    • 11,1% — поддержка родственников.

    Факторы, ухудшающие материальное положение россиян:

    • 50,2% — низкая зарплата;
    • 44,6% — высокие цены и инфляция;
    • 43,9% — выплаты по кредитам;
    • 40,6% — отсутствие работы;
    • 24,8% — задержки зарплаты;
    • 22,8% — жизнь не по средствам;
    • 14,2% — вредные привычки;
    • 13,2% — проблемы со здоровьем.

    По материалам ТАСС

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