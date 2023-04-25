Вы среди них? Более трети россиян довольны своим материальным положением

В апреле финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян, довольны ли они своим материальным положением. 1500 респондентам предложили поставить своему благосостоянию оценку, как в школе — от единицы до пятерки.

И вот какие результаты получились:

43,5% — оценивают свое материальное положение как удовлетворительное (3 балла);

30,7% — хорошее (4 балла);

9,5% — отличное (5 баллов);

8,8% — плохое (2 балла);

7,5% — очень плохое (1 балл).

При этом 71,3% респондентов признались, что так или иначе экономят на продуктах питания. О нехватке средств даже на базовые продукты сообщили 7,7% опрошенных.