Цены останутся такими же: что изменится в ресторанах KFC, ставших Rostic’s

25 апреля в Москве на месте бывшего флагманского ресторана KFC открывается Rostic’s. Вся сеть общепита сменит название после ухода компании Yum! Brands из России. А еще что-нибудь изменится для любителей жареной курочки?

«Кроме вывески, внутри практически ничего не поменяется. В меню всего две позиции поменяют название: боксмастер станет ростмастером, а твистер станет шефроллом. Цены на продукцию будут такие же, как в действующих франчайзинговых ресторанах KFC», — цитирует ТАСС гендиректора компании «Юнирест» (управляет бывшими активами американской Yum! Brands) Татьяну Шаманскую.

По ее словам, основной ассортимент ресторана остается таким же, как в сети KFC: десерты, кофе, картошка, курица, острые крылья, пиво.