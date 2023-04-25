Все будет бесполезно: простая манипуляция, которая по-новому раскроет вкус лаврового листа в блюде

Лавровый лист

Лавровый лист. Фото: Global Look Press

Что нужно сделать перед тем, как отправить лавровый лист в кастрюлю, стоящую на огне.

Лавровый лист — одна из самых популярных приправ. Его добавляют практически во все блюда во время их приготовления. Однако не все знают, что просто закинуть лавровый лист в кастрюлю — это весьма бесполезное действие.

Перед тем, как это проделать, лавровый лист нужно подвергнуть простой манипуляции. И только тогда он подарит вашему блюду яркий и насыщенный аромат.

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Лавровые листья всего лишь нужно потереть друг о друга. От трения начнут выделяться эфирные масла, раскроется вкус и аромат лавра.

Добавлять лавровый лист в первое блюдо стоит минут за 10–15 до его готовности. И примерно за такое же количество времени до готовности тушеных блюд.

По материалам belnovosti.by

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