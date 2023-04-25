В семь раз дешевле! Какой российский крем превзошел люксовый французский

Российская косметика не уступает по качеству и многим иностранным люксовым брендам. Специалисты «МаркиКачества» выяснили, что продукция компании Kora Phytocosmetics вошла в тройку лучших кремов в мире с витамином С.

Наша косметика уступила только французскому бренду Vichy Liftactiv Collagen Specialist. Однако самый бюджетный вариант европейцев стоит 3500 рублей, а наш крем — 500!

Так что дороже — не значит качественнее. Это уже доказали производители косметики.

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