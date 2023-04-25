«Околорелигиозная наивность»: священник назвал обычай оставлять еду на могиле в день Радоницы языческой

Говоря о традициях поминальной трапезы, священник отметил, что тут главное — цель, а не форма.

«Не регламентируется, как и где ее проводить. Можно и на кладбище за столиком, не оставив мусора. Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы добром, кто как может, молитвой, добрым словом, поминаем усопших, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить — зачем называть ее поминальной?

Нередко люди просто выпивают. А чтобы это оправдать, говорят, что соблюдают традицию или приносят этим какую-то пользу. Еще Феодосий Печерский в своих поучениях удерживал своих современников от таких представлений, что чарка за здравие или упокой может быть чем-то добрым».