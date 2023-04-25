«Околорелигиозная наивность»: священник назвал обычай оставлять еду на могиле в день Радоницы языческой

25 апреля православные христиане отмечают Радоницу. В этот день принято посещать могилы родственников и поминать усопших. Однако во многих регионах России существует традиция относить на кладбище еду, против которой уже много лет выступают представители РПЦ.
«Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших — в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется», — пояснил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов РИА Новости.
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Говоря о традициях поминальной трапезы, священник отметил, что тут главное — цель, а не форма.
«Не регламентируется, как и где ее проводить. Можно и на кладбище за столиком, не оставив мусора. Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы добром, кто как может, молитвой, добрым словом, поминаем усопших, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить — зачем называть ее поминальной?
Нередко люди просто выпивают. А чтобы это оправдать, говорят, что соблюдают традицию или приносят этим какую-то пользу. Еще Феодосий Печерский в своих поучениях удерживал своих современников от таких представлений, что чарка за здравие или упокой может быть чем-то добрым».
Козлов пояснил, что слово «радоница» происходит от того, что люди «делятся пасхальной радостью с усопшими». В этот день принято посещать кладбище и приводить в порядок могилы членов семьи.