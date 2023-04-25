Пузырь лопнет! США надорвутся, а Европу ждет бедность

Экономические эксперты уверены, что доллару не долго осталось укрепляться. К концу 2023 года, по их мнению, военные расходы американцев негативно скажутся на их экономике.
«Раздутый милитаристский бюджет США сделает доллар слабым и практически ничем не обеспеченным, что чревато повторением ситуации 2008 года, когда финансовый «пузырь» лопнул», — заявил аналитик Василий Епанчинцев.
А на Европу, по мнению эксперта, повлияют санкции. Ограничения лишат страны старого света рынков сбыта и возможности заработать, из-за чего возникает дефицит денег в экономике и ликвидности.
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