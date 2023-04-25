Уже с 1 мая: вот кому пенсии повысят на 7567 рублей — прибавка придет автоматически

Весной россиянам повысят пенсии. Уже с 1 мая многие пенсионеры увидят, что их выплата подросла сразу на 7567 рублей 33 копейки. Это произойдет автоматически, обращаться с заявлением в Социальный фонд не нужно.

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Речь идет о людях, достигших определенного возраста. По закону каждый пенсионер имеет право на получение двойной фиксированной выплаты от Социального фонда, когда ему исполнится 80 лет, сообщает сайт 1prime.

Также вернут индексацию пенсионерам, которые уволились в январе этого года — опять же, такое правило закреплено в законе о пенсиях.