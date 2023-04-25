Неожиданно: вот сколько будет стоить доллар уже в мае — лучше присядьте

В последний понедельник месяца, 26 апреля, доллар вновь ставит рекорды. Правда, теперь отрицательные. Впервые за месяц «зеленый» снизился до уровня 81 рубля за доллар.
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Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что на руку рублю сыграло несколько факторов. Один из них — рост цен на нефть марки Urals, а также повышением объема продажи валюты со стороны экспортеров.
Кроме того, с приближением конца апреля приходит и время налогового периода, и это, по словам эксперта, оказывает небольшую поддержку российской валюте. Все это в совокупности приведет к тому, что курс доллара значительно изменится уже на следующей неделе.
«Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка может оказать влияние на стабилизацию курса рубля в апреле-мае текущего года. До конца апреля и в начале мая курс рубля будет лежать в диапазоне 72–75 рублей за доллар», — спрогнозировал Шатов «Известиям».