Неожиданно: вот сколько будет стоить доллар уже в мае — лучше присядьте

Кроме того, с приближением конца апреля приходит и время налогового периода, и это, по словам эксперта, оказывает небольшую поддержку российской валюте. Все это в совокупности приведет к тому, что курс доллара значительно изменится уже на следующей неделе.

«Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка может оказать влияние на стабилизацию курса рубля в апреле-мае текущего года. До конца апреля и в начале мая курс рубля будет лежать в диапазоне 72–75 рублей за доллар», — спрогнозировал Шатов «Известиям».