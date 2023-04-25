Как оплатить материнским капиталом обучение в автошколе: это законно и легко

Сегодня материнский капитал является серьезным финансовым подспорьем для родителей и их детей. Ведь оплатить им можно как образование младшего, так и обучение старшего ребенка. Но мало кто из мам и пап знает, что за счет этой господдержки реально пройти обучение в автошколах, занятия в которых всегда платные и имеют довольно высокую стоимость.

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Это вполне законно и легко – направить средства маткапитала на оплату учебы в автошколе. Только важно, чтобы было соблюдено несколько принципиальных условий.

Во-первых, ребенок, давший право семье на маткапитал, должен быть старше 3 лет. Во-вторых, ребенок, который будет учиться за деньги господдержки, не должен быть старше 25 лет. в-третьих, автошкола должна находиться на территории России и меть лицензию на образовательную деятельность.

После того, как эти условия соблюдены, нужно заключить договор с автошколой тому лицу, на которого выписан сертификат на маткапитал – одному из родителей, но не студенту. Оригинал договора и его копию, в которых прописан номер лицензии заведения, нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением. Либо отправить его через сайт Госуслуг.

Когда заявление будет рассмотрено, сумма на обучение будет перечислена на счет автошколы.

Важно при этом понимать, что оплатить учебу можно только за ребенка, мать или отец за счет средств капитала не могут обучиться.

По материалам сайта mk.ru