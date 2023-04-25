Платить не надо: от каких налогов в этом году освобождены российские пенсионеры

В 2023 году пенсионеры не должны платить некоторые налоги. Юрист Иван Соловьев перечислил их, чтобы пожилым было легче ориентироваться в законодательстве. Так, речь идет о налоге на доходы физлиц. То есть с пенсии у людей 13% не высчитывается, причем неважно, какой вид выплаты пожилой россиянин получает.

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Ничего платить пенсионеру не нужно за дом, квартиру, гараж или иную недвижимость – пожилые люди в России освобождены от ежегодного налога на имущество. От налога на землю пенсионеры также освобождены, если участок при этом не превышает 6 соток.

В некоторых регионах пенсионеры освобождены от транспортного налога полностью или частично – это нужно уточнять по месту жительства пожилого россиянина. Некоторые налоги применяются автоматически по достижении возраста выхода на песнию, за некоторыми нужно обращаться с заявлением в налоговую или на Госуслуги.

По материалам сайта Pensnews