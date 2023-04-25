«Поведет себя жестоко»: астролог Савельева предупредила, какие знаки зодиака в мае переживут проблемы в отношениях

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«У Тельцов во второй половине мая в центре внимания окажутся личные отношения, возможны громкие ссоры и горькие разочарования. Если в вашем союзе пошла трещина, не стремитесь все доломать одним махом.

У Раков в середине мая не исключены разочарования в самых близких. Возможно любимый человек поведет себя жестоко во время ссоры. Возможно не вступится за вас там, где вы этого ждете.

Весам в мае в личном пока не стоит ждать какого-то особенного счастья, чтобы лишний раз не разочаровываться. Возможно серьезные конфликты, не исключены обвинения со стороны любимого человека, в том числе, в финансовой несостоятельности. Но ситуация временная, важно суметь спустить ее на тормозах», – поделилась эксперт.