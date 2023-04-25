«Поведет себя жестоко»: астролог Савельева предупредила, какие знаки зодиака в мае переживут проблемы в отношениях

Ссора

Фото: Global Look Press

Астролог выделила три знака зодиака, которые столкнуться с горькими разочарованиями и конфликтами.

В мае еще будет продолжаться ретроградный Меркурий и коридор затмений. Многие уже ощутили на себе груз проблем, который принесли эти события. А астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, кто в мае переживет проблемы в отношениях и может даже потерять вторую половинку.

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«У Тельцов во второй половине мая в центре внимания окажутся личные отношения, возможны громкие ссоры и горькие разочарования. Если в вашем союзе пошла трещина, не стремитесь все доломать одним махом.

У Раков в середине мая не исключены разочарования в самых близких. Возможно любимый человек поведет себя жестоко во время ссоры. Возможно не вступится за вас там, где вы этого ждете.

Весам в мае в личном пока не стоит ждать какого-то особенного счастья, чтобы лишний раз не разочаровываться. Возможно серьезные конфликты, не исключены обвинения со стороны любимого человека, в том числе, в финансовой несостоятельности. Но ситуация временная, важно суметь спустить ее на тормозах», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro

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