Изменит все: знаки зодиака, которые пострадают от ретроградного Меркурия до 15 мая

И в списке первыми оказались Овны. Их ждет разочарование, а также они будут неуверенны в себе, особенно сильно это коснется карьеру. В период ретро-Меркурия замедлятся почти все процессы, поэтому нужно набраться терпения. Проблемы обрушатся и в личной жизни: вспыхнет недопонимание с близким человеком, что может привести к конфликту.

Планетой-покровителем Близнецов является Меркурий, поэтому на них этот период окажет особое влияние. Представители этого знака зодиака будут испытывать упадок сил. Дела будут тяжелыми, даже если раньше они шли, как по маслу.

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У Раков рабочий процесс застопорится. Они начнут винить себя в происходящем, но им не стоит принимать все на свой счет. Во время ретроградного Меркурия нужно успокоиться и не пытаться форсировать происходящее. Также лучше отказаться от покупок. Если устроить шопинг, то есть риск потерять деньги, а это лишит настроения напрочь.

Поиск острых ощущений станет плохим решением для Стрельцов. В этот сложный период стоит поберечь себя от рисков. Новый спорт обернется для огненного знака травмой, а любая попытка пообщаться, а также лотереи, ставки на спорт или подобные игры, приведут к финансовым проблемам. Лучше больше гулять на природе и заниматься творчеством, тогда ретроградный Меркурий принесет минимум проблем.

А вот у Козерогов закончится терпение. Но нужно набраться терпения, чтобы не сделать ошибок, о которых потом долги придется жалеть. Также нужно стараться избегать стрессовых ситуаций. Астролог рекомендует и не пробовать ничего нового три недели, так как успеха в новых делах точно не будет. Козерогам важно провести период с 21 апреля по 15 мая в спокойной знакомой обстановке.