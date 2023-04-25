Должен быть герметичным и компактным: как сделать правильный ящик для компоста на даче

Важное место на дачном участке занимает компост. Это не просто сваленные в одну кучу органические отходы. Опытные дачники отметили: чтобы удобрение получилось питательным для растений, его нужно правильно «приготовить».
В первую очередь нужно соорудить ящик. Требований к нему немного, но они очень важные.
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Материал для емкости под компост должен быть устойчивым к любого вида коррозии и гниению. Также должен выдерживать перепады температур. Герметичность также является важным моментом, в противном случае удобрение не будет бродить без участия кислорода, пишет портал FertilizerDaily.
Идеальная высота ящика под компост — не более метра, указали дачники. В слишком глубоких ящиках удобрение будет бродить неравномерно. Желательно, если в емкости будет две секции — для уже перебродившего удобрения и для свежего.
Можно приобрести пластиковый контейнер в специализированном магазине, а можно сколотить короб из досок или фанеры, а можно сложить из кирпича. Все зависит от дизайна дачного участка и вашей фантазии, отметили эксперты.
После установки компоста отслеживайте состояние короба и своевременно заменяйте подгнившие секции, резюмировали дачники.