Должен быть герметичным и компактным: как сделать правильный ящик для компоста на даче

Важное место на дачном участке занимает компост. Это не просто сваленные в одну кучу органические отходы. Опытные дачники отметили: чтобы удобрение получилось питательным для растений, его нужно правильно «приготовить».

В первую очередь нужно соорудить ящик. Требований к нему немного, но они очень важные.

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Материал для емкости под компост должен быть устойчивым к любого вида коррозии и гниению. Также должен выдерживать перепады температур. Герметичность также является важным моментом, в противном случае удобрение не будет бродить без участия кислорода, пишет портал FertilizerDaily.