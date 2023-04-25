Май осчастливит людей: какие знаки зодиака поймают удачу за хвост в последний весенний месяц

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По словам экспертов, Близнецов ждет исполнение мечты, а также они забудут про финансовые проблемы. Их ждет больше отдыха и занятий по душе.

Овновны поймают крупная удачу. Они будут получать поток хороших новостей. Проблемы с деньги разрешаться, а близкие будут радовать приятными подарками, пишет Sibkray.ru.

А у Львов возникнет простор для действия. На этот раз их ум сможет привести их к успеху. Весы смогут попасть в ритм жизни и обретут внутреннюю гармонию. Их окружат только самые надежные люди, а дела пойдут в гору.