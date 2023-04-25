Напряжение будет недолгим: Володина раскрыла, у кого из знаков зодиака в мае начнется белая полоса

Овен

Этот знак умеет преодолевать препятствия, и жизнь их в мае дарит предостаточно! Весь месяц вы на низком старте и теоретически готовы броситься в бой, но чувствуется, что силенок не очень хватает. После 20-го они появятся. А пока лучше себя немного притормаживать – особенно до 8 мая, пока не закончится коридор затмений. И – это важно – не сорить понапрасну деньгами.

Телец

Май, конечно, ваш месяц. И хотя он может начаться с некоторого напряжения в партнерской сфере – с любимым человеком, мужем, бизнес-партнером… возможности он тоже дарит прекрасные. И, прежде всего, в той самой любовной, романтической, партнерской теме.

Близнецы

Для Вас май продолжает неоднозначный финал апреля. Внешних радостей и успехов может быть немного. Меркурий, Ваш управитель, ретрограден до середины месяца и склоняет к уединению, к тому, чтобы поразмыслить над жизнью, спокойно заняться собой, никуда не торопиться. И это очень неплохо, об этом Володина написала в своем Телеграм-канале.