Лучше отказаться от них: названы усиливающие аллергию на пыльцу продукты

Диетолог Елена Соломатина посоветовала на время отказаться от некоторых продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

В стоп-лист входят продукты, содержащие пыльцу, то есть мед и прополис, а также косточковые плоды — абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель и орехи.

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