Лучше отказаться от них: названы усиливающие аллергию на пыльцу продукты

Диетолог Елена Соломатина посоветовала на время отказаться от некоторых продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».
В стоп-лист входят продукты, содержащие пыльцу, то есть мед и прополис, а также косточковые плоды — абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель и орехи.
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Диетолог объяснила, что в обычное время употребление орехов может быть безвредным, но не во время цветения различных растений. Так, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. Во время цветения лучше все-таки воздержаться от их употребления.