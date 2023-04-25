Лучше отказаться от них: названы усиливающие аллергию на пыльцу продукты

Мед

Мед. Фото: Global Look Press

Во временный стоп-лист входят продукты, которые могут содержать пыльцу.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала на время отказаться от некоторых продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

В стоп-лист входят продукты, содержащие пыльцу, то есть мед и прополис, а также косточковые плоды — абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель и орехи. 

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Диетолог объяснила, что в обычное время употребление орехов может быть безвредным, но не во время цветения различных растений. Так, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. Во время цветения лучше все-таки воздержаться от их употребления.

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