Получите богатый урожай: посадите эти сорта томатов прямо сейчас — соседи обзавидуются

Дачники подсказали сорта томатов, которые можно высадить прямо сейчас, то есть в конце апреля или начале мая, и успеть получить богатый урожай на зависть соседям. Выращивают эти помидорки как в теплице, так и в открытом грунте.

Эксперты посоветовали обратить внимание на гибриды «любаша F1», «верочка F1», «джек-пот F1», «софа F1».

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