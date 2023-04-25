Получите богатый урожай: посадите эти сорта томатов прямо сейчас — соседи обзавидуются

Дачники подсказали сорта томатов, которые можно высадить прямо сейчас, то есть в конце апреля или начале мая, и успеть получить богатый урожай на зависть соседям. Выращивают эти помидорки как в теплице, так и в открытом грунте.
Эксперты посоветовали обратить внимание на гибриды «любаша F1», «верочка F1», «джек-пот F1», «софа F1».
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Хорошим сортом ранних томатов является «монгол-карлик». Плод достигает в высоту 15-20 см. Его не надо пасынковать и подвязывать, пишет сайт «Огородник».
Как рассказали дачники, поздние посевы имеют плюсы: достаточно света на подоконниках, молодую рассаду можно вынести в теплицу и не досвечивать. Также эти томаты иногда даже догоняют те, которые «мучились на подоконниках» при скудном освещении.